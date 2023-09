Frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté visitam Holambra

A viagem contou com um total de 46 idosos ativos que frequentam as atividades do CCMI - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté, promoveu na última semana, uma viagem sociocultural para visitar a Expoflora na cidade de Holambra, que acontece em setembro e é o maior evento de flores da América Latina, com o intuito de preservar a saúde física e mental e proporcionar momentos de lazer e descontração aos idosos do Centro de Convivência da Melhor de Ibaté (CCMI).

“O ano de 2023 está repleto de ações interativas que trazem diversão e qualidade de vida para os participantes. Essa ação promove qualidade de vida para as pessoas da terceira idade, estimulando as suas capacidades físicas e mentais, de modo que a diversão faça parte da vida deles. Vamos continuar trabalhando para aprimorar cada vez mais o serviço realizado pelo Centro de Convivência da Melhor Idade, incentivando a convivência, integração e o respeito a todos os idosos”, disse o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

A viagem contou com um total de 46 idosos ativos que frequentam as atividades do CCMI. A exposição é realizada num recinto especificamente construído para o evento que conta com pavilhões de exposições de plantas com as tendências do mercado nesta área, além de restaurantes e barraquinhas com artigos holandeses.

A coordenadora do CCMI, Dirce Lopes Peruchi, agradeceu todo o apoio proporcionado pela prefeitura, especialmente, pelo gestor José Luiz Parella, que sempre está presente durante as atividades e incentiva esses tipos de ações. “Agradeço muito toda dedicação que recebemos do nosso prefeito, que sempre está disposto a apoiar e incentivar todos os nossos projetos, trazendo assim, ainda mais alegria aos nossos frequentadores”, disse Dirce.

