Frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté visitam Ibitinga

Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira, 11, os frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté visitaram a 47ª Feira do Bordado de Ibitinga, que voltou a ser realizada após a pandemia.

A cidade de Ibitinga é conhecida como a capital nacional do bordado, atraindo pessoas do país inteiro. O evento começou na última quinta-feira, 6 e segue até domingo, 16 de julho no Pavilhão Permanente de Exposições.

De acordo com a coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté, Dirce Lopes Peruchi, o objetivo destes passeios é proporcionar aos idosos dias animados e diferentes do seu cotidiano. “Esse ano já fomos para a cidade de Porto Ferreira e dessa vez levamos os idosos até a Feira do Bordado realizada em Ibitinga, foi uma oportunidade para quem ainda não conhecia ver como é a festa de lá”, contou.

No total, 46 idosos de Ibaté foram até a Feira do Bordado, onde conheceram as novidades, realizaram compras e acabaram sendo entrevistados pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Ibitinga, e saíram na rede social, oficial da Prefeita Cristina Arantes.

De acordo com o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, este tipo de atividade serve para que os idosos possam conhecer novos lugares e também se distraírem. “São momentos de muita alegria e lazer para os frequentadores da melhor idade. A Prefeitura sempre realiza passeios, festas e diversas atividades, proporcionando a ele lazer, hábitos saudáveis e qualidade de vida”, finalizou o chefe do Executivo.

REFERÊNCIA

Inaugurado no dia 7 de janeiro de 2012, o Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté tem sido referência em toda a região central do Estado, devido não somente ao tratamento, mas também pelas atividades realizadas e os benefícios oferecidos.

O espaço procura atender sempre bem e melhorar a saúde dos frequentadores, um ponto importante tem sido destaque, a recuperação da autoestima dos idosos.

O local oferece gratuitamente as seguintes atividades: curso de bordado e tricô, alongamentos, dinâmicas, relaxamento, massagem, oficina da memória, dança, grupo terapêutico, horta, plantio de rosas, passeios, entre outras atividades que estimulam o exercício mental, a fim de prevenir doenças relacionadas à memória, como, por exemplo, o Alzheimer.

O CCMI está localizado na rua João Alteia, 290, Vila Tamoio, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

