Free Flow: novas concessões de rodovias em SP reduzem tarifas com pedágio eletrônico

O Governo de São Paulo está modernizando a mobilidade nas estradas com a implantação do sistema de pedágio eletrônico Free Flow. A nova tecnologia dispensa as praças de pedágio com cancelas, por meio de pórticos instalados ao longo das rodovias. Com isso, os veículos passam livremente, sem precisar parar. O resultado é imediato: mais segurança, menos congestionamentos, fim das filas e melhoria na fluidez do tráfego.

Além de agilizar os deslocamentos, o Free Flow nas novas concessões garante justiça tarifária, permitindo que o motorista pague apenas pelo trecho percorrido. O sistema reconhece o veículo pela placa ou por TAG, e o valor pode ser pago via boleto ou por meio das operadoras de pagamento eletrônico.

Pedágio mais barato O novo modelo já está presente em novos contratos e projetos de concessão estruturados pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), como a Nova Raposo, Rota Sorocabana, Litoral Paulista, Circuito das Águas, Rota Mogiana e Lote Paranapanema. As tarifas mais justas já são uma realidade. Um exemplo: a tarifa no trecho entre Sorocaba e Alumínio caiu mais de 20% e, com o Free Flow em operação, o valor pode cair ainda mais. Além disso, os novos contratos garantem isenção total de tarifa para motociclistas e criam vias marginais contínuas e gratuitas, oferecendo mobilidade urbana sem cobrança para os motoristas locais neste ano — um avanço importante em termos de inclusão e justiça social. Inspirado em sistemas bem-sucedidos de países como Noruega, Portugal, Canadá e Chile, o Free Flow é uma solução tecnológica eficiente, segura e em expansão no Brasil. Mais que modernizar a cobrança, o novo modelo contribui para a redução de acidentes, melhora a logística e torna as viagens mais rápidas e econômicas. Melhora no trânsito e redução de acidentes Um dos impactos mais relevantes do Free Flow está na melhoria da segurança viária. Com a retirada das praças físicas de pedágio, são eliminados pontos de trânsito e risco de colisões traseiras. Em Jaboticabal, por exemplo, houve uma redução de 100% nos acidentes. Nos trechos sob nova concessão, a comparação com o modelo anterior é ainda mais expressiva: houve uma redução de até 95% na ocorrência de acidentes, reforçando o impacto direto da nova tecnologia na segurança das rodovias. O Free Flow também contribui para um tráfego mais livre e eficiente. Antes da mudança, os motoristas perdiam até um minuto em paradas nas praças. Agora, com a cobrança automática, as filas foram completamente eliminadas. E o mais importante: o fluxo de veículos se manteve estável, demonstrando que a transição foi bem-sucedida. Em Itápolis, a variação foi inferior a 5% (de 4.976 para 4.750 veículos por dia), e em Jaboticabal, a redução foi de menos de 2,5% (de 8.624 para 8.427 veículos diários). Não houve alterações relevantes nos horários de pico ou na distribuição diária, indicando uma adaptação fluida por parte dos usuários.

