sábado, 01 de novembro de 2025
ITIRAPINA

Formatura do Proerd leva milhares de pessoas ao anfiteatro municipal

Programa tem como objetivo fortalecer valores familiares, promover o respeito mútuo e preparar as crianças para tomarem decisões seguras e responsáveis

01 Nov 2025 - 16h22Por Marco Rogério Duarte
Na manhã de quarta-feira (29), o Anfiteatro Municipal de Itirapina foi palco de um momento marcante para dezenas de famílias e educadores: a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

O evento reuniu cerca de 90 crianças da rede municipal de ensino, que concluíram as atividades do programa neste semestre. A formatura foi promovida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da 2ª Companhia do 37º BPM/I, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Itirapina.

O Proerd tem como objetivo fortalecer valores familiares, promover o respeito mútuo e preparar as crianças para tomarem decisões seguras e responsáveis, longe das drogas e da violência.

Durante a cerimônia, familiares, professores e autoridades locais acompanharam com emoção o juramento dos alunos e a entrega dos certificados. Houve também apresentações das turmas e homenagens ao instrutor da Polícia Militar, Cb PM Fabio que conduziu as aulas com dedicação e entusiasmo.

“Ver o brilho no olhar das crianças e a gratidão das famílias mostra que estamos no caminho certo. O Proerd é mais do que um programa — é um investimento em um futuro mais consciente e seguro”, destacou o Cb PM Fábio, instrutor do PROERD.

 

