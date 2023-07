Formatura do Proerd em Ibaté reúne 136 alunos da escola “Brasilina”

Crédito: Divulgação

Cerca de 136 alunos do 5º ano, da escola Brasilina Teixeira Ianoni, da rede municipal de ensino participaram da cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar e que conta com apoio da Secretaria Municipal da Educação. O evento ocorreu nesta sexta-feira, 30 de junho, nas dependências da escola.

A cerimônia contou com a presença da secretária de Educação e Cultura, Danielle B. G. Chaves, Jarbas Antonio Valentim, Reverendíssimo Capelão da PM, a PM Cabo Vera Lígia Ferreira de Camargo, Instrutora Proerd, diretora da escola Brasilina Teixeira Ianoni, Tânia M. P. Durvra, professores, funcionários municipais, e de pais e familiares dos estudantes.

Ministrado pela PM cabo Ligia, o Programa é pedagogicamente estruturado em lições, que além da presença física das policiais em sala de aula como educadores sociais, propiciam um forte elo na comunidade escolar em que atuam, fortalecendo o trinômio: Polícia Militar, Escola e Família.

“A finalidade do Proerd é ensinar aos alunos boas estratégias de tomada de decisão para ajudá-los a desenvolver habilidades que os permitam conduzir suas vidas de maneira segura e saudável, optando por conduzir suas vidas livre do abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos”, comentou a Danielle, secretária de Educação e Cultura.

Essa iniciativa da Polícia Militar, em Ibaté, encontra o total apoio da Prefeitura de Ibaté trazendo aos alunos a efetivação da consciência do bom crescimento social e da boa evolução cultural e democrática de um país sem drogas e sem violência.

“Parabenizo pela iniciativa, primeiro, da Polícia Militar, que uniu forças com o Governo Estadual e aqui em Ibaté encontrou apoio da prefeitura, realizando um belo trabalho com as nossas crianças, e também aos funcionários da Educação, que apoiaram e colaboraram significativamente com o bom andamento desse programa em Ibaté”, comentou o prefeito José Luiz Parella.

