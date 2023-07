Força Tática prende traficante em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação/PM

Nesta sexta-feira (21), uma equipe da Força Tática em patrulhamento pelo bairro Jardim Cruzado, em Ibaté, deteve um indivíduo já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi visualizado sentado de um comércio, em local conhecido dos meios policiais.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma sacola plástica no bolso de sua blusa contendo entorpecentes e dinheiro. Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito.

O Delegado de Polícia, Dr. Miguel Copabianco, ratificou a voz de prisão com base no Artigo 33 da Lei 11.343 (tráfico de drogas), determinando o recolhimento do indiciado à carceragem local. A ação policial reforça o combate ao tráfico na região.

Leia Também