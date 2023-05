Força Tática prende acusado de tráfico de drogas em Ibaté

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do suspeito em Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática detiveram na noite desta terça-feira, 16, um suspeito de 27 anos, acusado de tráfico de entorpecentes.

A abordagem aconteceu na rua Borborema, no Jardim Cruzado, em Ibaté. Momentos antes, ao ver a aproximação da viatura, ele teria dispensado uma sacola com 46 pedras de crack, 133 pinos com cocaína, 28 porções de maconha e uma porção maior da mesma droga, além de R$ 5.

Encaminhado à CPJ, confessou o crime e ficou à disposição da autoridade policial. Droga e dinheiro, apreendidos.

Leia Também