Força Tática e Rocam apreendem adolescente acusado de tráfico de drogas em Ibaté

A droga que estava em poder do infrator - Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática e da Rocam detiveram por volta das 18h20 desta segunda-feira, na rua Borborema, no Jardim Cruzado em Ibaté, um adolescente de 15 anos acusado de tráfico de entorpecentes.

Os PMs realizavam a operação saturação no bairro no intuito de coibir o tráfico de drogas e pancadões que ocorrem com regularidade no bairro, quando viram o infrator com uma sacola plástica. Ao ver as viaturas, tentou a fuga, sendo abordado.

Na sacola foi encontrado 39 porções de maconha, 44 pedras de crack, 28 pinos com cocaína e R$ 33,45.

Encaminhado à CPJ, ficou à disposição da autoridade policial. A droga foi apreendida.

Leia Também