Força Tática apreende mais de 5 kg de pasta base de cocaína

Crédito: SCA

Na manhã da última sexta-feira (19), a Força Tática do 37º BPM/I realizou uma grande apreensão de entorpecentes em Itirapina.

Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações de inteligência sobre um veículo Chevrolet Montana, que teria saído de Limeira carregado com drogas e seguiria para Jaú. O cerco policial foi montado e, na altura do km 106 da Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano (SP-225), o veículo foi localizado.

O condutor tentou fugir em alta velocidade, acessou uma área de canavial e abandonou o carro, mas foi contido após breve perseguição. No momento da abordagem, ainda tentou destruir dois aparelhos celulares, que foram apreendidos.

Na vistoria minuciosa do veículo, os policiais encontraram 5,285 kg de pasta base de cocaína ocultos em compartimentos do automóvel, além de dois celulares. O veículo também foi apreendido.

O suspeito foi conduzido e apresentado no Distrito Policial, onde a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas foi ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

