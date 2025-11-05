Força Tática apreende grande quantidade de drogas em Ribeirão Bonito

Na tarde desta terça-feira (04), por volta das 18h10, equipes da Força Tática do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram uma ação contra o tráfico de drogas em Ribeirão Bonito, após receberem informações de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes e possuía armas de fogo no local.

Durante a abordagem, vários suspeitos foram revistados, porém apenas com um dos envolvidos foram encontrados dinheiro e porções de crack. Em seguida, os policiais realizaram busca no imóvel indicado, onde localizaram uma sacola contendo grande quantidade de drogas já fracionadas para venda.

No total foram apreendidos 886 pedras de crack, 171 microtubos e um pacote de cocaína, 90 porções e mais 6 pedaços de maconha, 15 tubos de skank, 02 máquinas de cartão e uma quantia em dinheiro.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Leia Também