Região

Força Tática apreende grande quantidade de drogas e captura procurado em Porto Ferreira

01 Nov 2025 - 08h09Por Erika
Força Tática apreende grande quantidade de drogas e captura procurado em Porto Ferreira - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

Na tarde de quinta-feira (31), equipes da Força Tática do 2º Pelotão realizaram uma operação que resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça e na apreensão de uma expressiva quantidade de entorpecentes em Porto Ferreira (SP).

Após receberem informações sobre a presença de um indivíduo com mandado de prisão por tráfico de drogas em uma residência da cidade, os policiais se dirigiram ao local. Durante a abordagem, o suspeito foi surpreendido manipulando entorpecentes e preparando porções para a venda. No interior do imóvel foram encontrados materiais utilizados para o embalo da droga.

Durante a ocorrência, o homem informou aos policiais que havia mais drogas enterradas em uma área de mata próxima. No local indicado, foram localizados dois tambores contendo grande quantidade de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos diversos tipos de drogas, incluindo crack, cocaína, maconha e "ice", além de milhares de microtubos vazios e outros materiais usados para o preparo e distribuição dos entorpecentes.

O indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

A ação foi resultado do trabalho integrado das equipes da Força Tática, que seguem atuando no combate ao tráfico de drogas e na prisão de procurados pela Justiça na região.

