sexta, 21 de novembro de 2025
Dourado

Força Tática apreende arma de fogo em residência após averiguação em bar

19 Nov 2025 - 06h17Por Da redação
Equipes da Força Tática apreenderam um revólver calibre .32 na noite desta terça-feira (18), em Dourado (SP), após uma ocorrência registrada no Jardim Aeroporto. A ação aconteceu por volta das 22h55 na Rua Manoel Pelaes Sanches.

A Polícia Militar recebeu a informação de que um homem estaria armado dentro de um bar no bairro. As equipes foram até o estabelecimento, onde vários frequentadores foram abordados e passaram por busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado.

Durante a averiguação, o proprietário do bar relatou que possuía uma arma de fogo guardada em sua residência. Os policiais seguiram até o endereço informado, onde localizaram um revólver calibre .32 e diversas munições intactas.

O responsável foi conduzido ao CPJ, onde a autoridade policial registrou o caso como posse irregular de arma de fogo. A arma e as munições ficaram apreendidas, e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

