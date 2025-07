Força-tarefa intensifica fiscalização nos bairros Icaraí e Popular no combate a linhas com cerol

Linhas com cerol apreendidas - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté intensificou a fiscalização contra o uso de cerol e linha chilena, com uma operação realizada nos bairros Icaraí e Popular.

A ação contou com a atuação conjunta do setor de fiscalização, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal e do Conselho Tutelar.

Durante a força-tarefa, foram lavrados cinco autos de infração contra os responsáveis legais de crianças e adolescentes que estavam utilizando linhas com cerol, prática proibida por lei e extremamente perigosa.



No total, foram quatro multas no bairro Popular e uma no Icaraí, sendo que cada multa de 6 UFESPs equivale a R$ 222,12.



O cerol representa um risco grave, principalmente para motociclistas e pedestres, além de poder causar acidentes fatais.



O Conselho Tutelar acompanhou de perto a abordagem aos adolescentes, reforçando a importância da orientação e da responsabilidade dos pais ou responsáveis.



A operação também teve caráter preventivo e educativo, buscando conscientizar a população sobre os riscos e as consequências do uso dessas linhas cortantes.



A Guarda Civil Municipal já havia realizado campanhas educativas nas escolas municipais, além de operações de fiscalização em estabelecimentos comerciais que vendem pipas e materiais para sua confecção.

A Prefeitura reforça que a fiscalização continuará durante o período de férias escolares, com foco na proteção da vida e no cumprimento da legislação.

