Força Tarefa acaba com bagunça em local onde foi apreendida arma de fogo

Uma Força Tarefa foi montada nesta noite de domingo (31), para acabar com um evento que estava ocorrendo em uma área de lazer, localizada na rua Davina Maria Ambrosino, no Jardim Primavera, em Ibaté.

Após várias denúncias de perturbação do sossego público, equipes do CGP, GM, Força Tática e fiscalização da prefeitura de Ibaté foram averiguar e constataram aglomeração e barulho excessivo no local.

A ordem foi restabelecida e tanto o locatário quanto o proprietário receberam uma notificação da prefeitura.

Foram feitas várias outras denúncias de realização de festas no local anteriormente, durante toda a semana, e na data de ontem, policiais militares foram até lá, acabaram com o evento, orientaram as pessoas e apreenderam uma arma de fogo, que foi dispensada por um jovem que disse que havia sido contratado para trabalhar na festa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também