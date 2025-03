FoliÃµes retomam tradiÃ§Ã£o do Enterro do Carnaval

eral do Carnaval desta quarta-feira, 5 de março: proposta solidária com arrecadação de alimentos para entidades - Crédito: Divulgação

Depois de cinco anos de interrupção, os foliões de Itirapina retomaram hoje, 5 de março, uma antiga e singular tradição carnavalesca local: o “Enterro do Carnaval”, evento realizado ao meio dia da Quarta-Feira de Cinzas. O “último” enterro tinha sido realizado em 2018, com seis anos de intervalo.

A tradição “ressuscitou” com uma novidade: na festa desta quarta-feira, ao invés de pedir bebidas alcoólicas para os moradores por onde passou o cortejo, os foliões solicitaram alimentos para o asilo e outras entidades assistenciais do município.



O SURGIMENTO - O Enterro do Carnaval de Itirapina nasceu graças à iniciativa de um grupo de ferroviários comandados por Antonio Sampaio, que também foi sindicalista de grande influência e vereador do município. Numa terça-feira de Carnaval de algum ano da Década de 1950, Sampaio e demais foliões, inconformados com o fim do carnaval, resolveram esticar um pouco mais uma festa inventando um funeral alegre.



Desta forma nasceu uma festa original e única no Brasil: o Enterro do Carnaval. O evento se tornou tradicional e deu vida a seus personagens principais. Um caixão de defunto saía do antigo Tênis Clube com o “Sacristão”, a “Viúva”, o “Bebê Orfão” e outros foliões. Assim, o cortejo de foliões circulavam pelas ruas da cidade, que era bastante pequena, passando por bares e casas de moradores pedindo “oferendas”, que nada mais eram que garrafas de cachaça, conhaque, vinho e bebidas, fazendo a ladainha e faziam a defumação.

Ao final do cortejo, o Carnaval era enterrado e todos os órfãos que levaram o defunto tinha direito, naquela mesma noite a tomar uma canja de galinha e também boas goladas de pinga e outras bebidas alcoólicas. Beber em homenagem ao morto, no caso o carnaval daquele ano, era a última homenagem prestada pelos “enlutados”.



A festa começou na década de 1950 e seguiu muito animada por vários anos. Depois de 1964, a Ditadura Militar acreditava que a brincadeira, principalmente por ter um sindicalista entre seus líderes, poderia ter conotações de críticas ao governo. Assim, com medo da repressão, Sampaio e seus amigos decidiram interromper a realização do “funeral”.

Filho do sindicalista, Adelson Sampaio, afirma que o “enterro” viveu várias fases. “Meu pai, Antonio Sampaio, juntamente com Arlindo Rubin, Mané Motta, Sebastião Sampaio, Nelson Motta, Ito Motta, Moraes, Lucas e vários outros ferroviários participavam da tradição. Naquela época não se usava caixão de verdade. Meu avô então criou o caixão de madeira”, ressalta ele. “Formavam até uma bandinha com saxofone e outros instrumentos, como cuíca e acordeon para animar o velório”, destaca Adelson.

A cantora e carnavalesca, Vilma Faggioli, também se lembra com carinho do Enterro do Carnaval. “Em alguns anos eu fui a viúva e em outros anos eu só participei com o povo. Era um evento bem interessante”, relembra ela.

Enterro do Carnaval de anos anteriores: tradição de décadas e original do carnaval local

ENTERRO, O RETORNO - Passadas cerca de duas décadas, o Enterro do Carnaval voltou com força em 1985, quando o carnaval foi realizado logo depois do primeiro Rock In Rio. “Depois deu uma parada, voltou e seguiu por vários anos. Conseguiram acabar até mesmo com o Tênis Clube e o ‘enterro’ acabou perdendo a força e já não é realizado mais”, destaca Adelson Sampaio.

Segundo ele, o Enterro do Carnaval se tornou um grande evento de Itirapina. “Se tornou uma tradição e foi uma coisa muito interessante. Teve um ano que na falta de uma batina de fantasia usou-se uma batina de verdade e a Igreja Católica não gostou nada da história”.

QUEM FOI ANTONIO SAMPAIO - Patrono do Memorial do Legislativo, o ex-vereador Antonio Sampaio em homenagem à trajetória de trabalho e grandes lutas do ex-ferroviário, falecido em 1986. Sampaio, nascido em 1923, foi eleito vereador por Itirapina e empossado em janeiro de 1956.

Foi ferroviário durante a maior parte de sua vida e, por conta de sua atuação em defesa dos direitos dos trabalhadores, em 1957 assumiu o cargo de Delegado Seccional Sindical do Sindicato dos Ferroviários.



Ao final da década de 60, colaborou para a formação do que viria a ser o MDB – Movimento Democrático Brasileiro – partido de oposição durante a ditadura militar. Em sua trajetória, Antonio Sampaio teve o apoio de grandes nomes como Ulysses Guimarães e Francisco Amaral.



Sempre atuou em defesa dos ferroviários e dos trabalhadores de nossa terra, dedicando boa parte de sua vida à atuação política. O sindicalista faleceu em 5 de janeiro de 1986, aos 62 anos, devido à problemas de saúde. Seu corpo foi velado na Prefeitura Municipal de Itirapina em homenagem e reconhecimento aos seus esforços.

