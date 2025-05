Fiscalização de Ibaté segue notificando proprietários de terreno com mato alto

Compartilhar no facebook

Prefeitura reforça que a manutenção dos terrenos é fundamental, especialmente neste período de seca - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio do setor de fiscalização, segue intensificando as ações de combate aos terrenos com mato alto e falta de manutenção.

Desde o início do ano, foram emitidas 672 notificações e aplicadas 100 multas aos proprietários que não realizaram a limpeza de seus imóveis.

Nesta semana, os fiscais estão repassando nos bairros Domingos Valério, Centro e Jardim Mariana, locais onde os donos de terrenos já foram notificados e estão sendo cobrados para que realizem a roçagem e a limpeza.

A fiscalização também informa que, nos próximos dias, as ações serão ampliadas para os bairros Jequitibá I e II, onde serão emitidas novas notificações aos proprietários que não estiverem cumprindo com suas responsabilidades.

A Prefeitura reforça que a manutenção dos terrenos é fundamental, especialmente neste período de seca, quando o mato alto representa risco de incêndios, além de contribuir para a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

Os proprietários devem manter seus terrenos limpos e roçados, evitando assim penalidades e colaborando com a segurança e o bem-estar da população.

