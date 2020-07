Figura misteriosa intriga moradores de cidade na região

Crédito: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais, da conta que uma figura, com chapéu de bruxa e machado na mão, circulou na madrugada, na cidade de Taquaritinga.

Segundo moradores, quando a figura foi avistada, a polícia foi chamada, mas não compareceu para atender a ocorrência.

Há quem acredite que é necessária uma investigação, pois se alguém está fazendo uma brincadeira de mau gosto, precisa ser barrado. Outros ainda afirmam que seria uma montagem de quem fez o vídeo para assustar moradores.

Os comentários são muitos, uns dizem que se trata do novo “cadeirudo”, do capiroto, ou ainda falta do que fazer em meio a quarentena.

