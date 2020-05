Fiel amigo, cachorro não abandona dono em hospital de Ibaté

Durante duas horas, Negão ficou na ambulância e esperou Figurinha ter alta: amor sem limite - Crédito: Divulgação

Quer falar em amor, fidelidade, carinho, gratidão? Pense então em uma amizade sincera entre um ser humano e um cachorro. Um fiel escudeiro mostrou todo o carinho para com seu dono, na noite de terça-feira, 22, no Hospital e Maternidade Municipal de Ibaté. Em plena época de pandemia da Covid-19.

Uma história de amor e com final feliz entre um homem e seu cachorro. Nem mesmo um acidente fez com ele abandonasse seu dono e ficou postado por mais de duas horas a espera até a alta.

Os personagens são um homem conhecido em Ibaté como Figurinha e seu fiel amigo, um cachorro de médio porte que atende pelo nome de Negão.

A história comoveu os funcionários do hospital e ganhou as redes sociais tal a ternura entre todos os envolvidos. O São Carlos Agora foi atrás da história e localizou o técnico em radiologia Eduardo Oliveira, 38 anos e que há 20 presta serviços para a instituição de saúde daquela cidade. Ele foi o responsável por relatar a história em sua página no Facebook.

“Há duas décadas presencio fatos tristes e felizes, mas este emocionou todo mundo. Ninguém aqui no hospital passou por algo semelhante”. Eduardo disse que Figurinha teve um mal súbito e caiu na calçada enquanto caminhava pela Avenida Bahia, no Jardim Popular.

Sofreu escoriações e recebeu atendimento de populares. “Me disseram que ele chegou a pedir comida, pois estava com fome. E quando ganhou uma marmita, pediu autorização para quem deu se podia dividir com seu cachorro”, relatou o técnico em radiologia.

Enquanto se alimentava juntamente com Negão, pessoas acionaram a ambulância, já que Figurinha apresentava escoriações. “Mas quando os enfermeiros chegaram e o colocaram na maca, o cachorro pulou em cima e não queria deixar trazê-lo ao hospital”, explicou.

Porém, após muita insistência, Figurinha foi colocado na ambulância e encaminhado até a urgência. Como o hospital fica há seis quadras do acidente, Negão acompanhou o amigo.

Mas a fidelidade não parou por aí. Ao chegar ao hospital, Figurinha foi levado para a sala de urgência e passou por todos os protocolos de segurança quanto a saúde dos enfermeiros devido à Covid-19 e Negão ficou para fora da instituição.

Porém o cachorro ficou impaciente ao ver o amigo entrar no prédio em uma maca e por várias vezes tentou entrar. Foi impedido por funcionários até que achou uma brecha em uma das portas e conseguiu localizar o dono em uma das salas.

“O danado do cachorro empurrou com as patas uma das portas”, disse Eduardo. “Procurou e encontrou o Figurinha que passou a mão em sua cabeça e ele deitou no chão, no pé da cama. Depois de um pedido do seu dono, ele se levantou, saiu e foi esperar dentro da ambulância”, afirmou surpreso. “O Figurinha, após ser medicado, ficou mais duas horas em observação. E o cachorro ficou na ambulância até ele ter alta”, disse emocionado.

LIÇÃO QUE FICA

Ao São Carlos Agora, com exclusividade que o cachorro Negão deixa uma mensagem de amor e fraternidade para com Figurinha.

“Em um momento tão difícil, de pandemia, onde os profissionais da saúde sofrem diariamente, tiveram a chance de ver o amor verdadeiro entre um ser humano e um animal. É um exemplo para as pessoas que se consideram racionais. O mundo está pesado onde o foco é a notícia ruim, notícia triste. E temos milagres também, notícias boas, que chama a atenção”, comentou.

Segundo ele, todos que presenciaram este fato se emocionaram. “Não só os enfermeiros. Até os guardas municipais que tiveram que tirar ele dá ambulância. Mas sentiram o amor de ambos. Não tem como ir contra”, relatou.

Por fim, após ter alta, todos os funcionários fizeram uma vaquinha para que pudessem angariar dinheiro e fazer com que Figurinha e Negão seguissem em paz. Mas alimentados e medicado...

