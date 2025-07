Festival de Balonismo e eventos marcam encerramento dos 132 anos de Ibaté com grande público

O Festival de Balonismo, o tradicional Night Glow, a corrida de aniversário e o emocionante show gospel marcaram os momentos finais da celebração, reunindo o público e reafirmando o espírito de união da população ibateense.

O Festival de Balonismo encantou os moradores e visitantes com voos que coloriram o céu da cidade, respeitando as condições climáticas ideais.

Um dos pontos altos foi o Night Glow, quando os balões permaneceram acesos no solo, criando um espetáculo visual deslumbrante na Pirâmide da Mata do Alemão e encantando os ibateenses.

A tradicional corrida de aniversário também movimentou atletas de Ibaté e região, promovendo saúde, esporte e integração. Com percursos para diferentes categorias, a prova reforçou o compromisso da cidade com a valorização da prática esportiva e da qualidade de vida.

A Prefeitura de Ibaté agradece a presença de todos que participaram das atividades e contribuíram para o sucesso dos 132 anos da cidade. As comemorações foram marcadas por uma programação diversificada, voltada à família e à comunidade, refletindo o orgulho de ser ibateense.

A cidade de Ibaté encerrou no último final de semana as comemorações pelos seus 132 anos com uma programação repleta de emoção, esporte, fé e cultura.