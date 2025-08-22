(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Região

Festival Cultural agita Ibaté neste fim de semana

22 Ago 2025 - 16h04Por Jéssica C.R.
A Praça Central de Ibaté será palco, neste fim de semana, do Festival Cultural – Sabores da Terra, que promete reunir música, cultura, gastronomia e diversão para toda a família. O evento acontece nos dias 23 e 24 de agosto, das 17h às 23h, e tem entrada gratuita.

Gastronomia e Cultura

As barracas de comidas típicas da região vão garantir uma verdadeira viagem pelos sabores locais, valorizando a culinária tradicional e os produtores da cidade.

Música ao Vivo

A programação musical será um dos destaques do festival:

Sábado (24/08): Rodrigo Alves

Domingo (25/08): Henrique Morelli

Os shows serão realizados no palco montado na praça, prometendo animar o público com repertórios diversificados.

Diversão para as Crianças

Para os pequenos, o festival preparou uma Área Kids com brinquedos infláveis e trenzinho, garantindo lazer e segurança para toda a família.

 

