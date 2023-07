Festas juninas marcam o encerramento do primeiro semestre do ano letivo na Rede Municipal de Ensino de Ibaté

Crédito: Divulgação

É em ritmo de “arraiá” que a Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizou nesta quinta-feira, 13, as festas juninas nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, finalizando o primeiro semestre letivo.

Os professores trabalharam sobre a cultura da festa junina com os alunos e junto com os funcionários enfeitaram as Unidades de Ensino para propiciar um ambiente convidativo. A festa junina é uma celebração da cultura popular brasileira, é papel da escola divulgar e incentivar os costumes e tradições do nosso país. “O sucesso dessas festividades se deve a todo um trabalho em equipe. Agradecemos aos professores, que com sua dedicação ensaiaram tão bem todos os alunos que se apresentaram; aos funcionários que colaboraram com todos os preparativos e principalmente aos nossos alunos pela presença. É esse conjunto: professores, alunos e funcionários que, em harmonia como vimos hoje, constroem um ambiente mais saudável na escola”, declarou a Secretária de Educação e Cultura, Danielle Silva Garcia Chaves.

Além das apresentações, como a quadrilha e as danças, também houve as guloseimas mais tradicionais como: pipoca, paçoca, pé de moleque, cachorro-quente, bolos, entre outras.

O prefeito José Luiz Parella salientou que as festas juninas promovem um momento de confraternização e diversão. “Cada escola realiza uma festa junina de acordo com que é ensinado e com as idades dos estudantes, proporcionando um momento de aproximação entre direção, professores, funcionários e alunos”, ressaltou. “Estamos finalizando o semestre com a certeza de dever cumprido. Agradeço a participação dos pais na vida escolar dos filhos, a colaboração de todos é muito importante”, concluiu.

Leia Também