Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos anuncia pré-programação das atrações dos palcos principais

Festa do Peão de Barretos - Crédito: divulgação

Utilizando o monumento em homenagem ao peão de boiadeiro, conhecido como Jeromão, como porta-voz, a 68ª Festa do Peão de Barretos (17 a 27 de agosto) anunciou a pré-programação artística dos dois principais palcos do evento: o do Estádio de Rodeios e o do Amanhecer.

Mais de 50 shows já estão confirmados somente nos dois espaços e, segundo os organizadores, durante o evento o público poderá, ainda, contar com 24 horas de programação intensa envolvendo competições esportivas, apresentações e concursos culturais, gastronomia, atividades para o público infantil, entre outros atrativos.

Universo Sertanejo é a base da pré-programação

No line-up desta edição estão desde duplas e cantores consagrados com carreiras consolidadas até as principais revelações da música sertaneja, promovendo um verdadeiro encontro de gerações.

No Palco Estádio de Rodeios, entre as atrações estão desde os recentes "fenômenos" Mari Fernandez e Ana Castela, até os veteranos Chitãozinho & Xororó, Jorge & Mateus, Zezé Di Camargo & Luciano, Luan Santana, César Menotti & Fabiano, Zé Neto & Cristiano, Bruno & Marrone, Simone Mendes, João Bosco & Vinícius, Eduardo Costa e o projeto Boate Azul das duplas Edson & Hudson e Gian & Giovani.

Novos e badalados nomes também não faltam: Hugo & Guilherme, Pedro Sampaio, Matheus & Kauan, Marcos & Belutti, Israel & Rodolffo, Clayton & Romário com o projeto Amanhecer, Ícaro & Gilmar, Lauana Prado, entre outros. O palco também abre espaço para outros gêneros como Menos é Mais, Dennis e Alok.

Já o Palco Amanhecer recebe em sua superestrutura grandes nomes como Fernando & Sorocaba, Luan Pereira, Rick & Renner, Vini & Lucas, Thales Lessa, Henrique & Diego, João Pedro & Cristiano, Trio Parada Dura, Kleo Dibah, Mariana & Mateus, Malifoo, Kaique & Felipe, Pedro Paulo & Alex, Bruno & Barreto, Mateus & Cristiano, Lucas Reis & Thácio, Carvalho & Mariano, Nando Moreno, Maria Cecília & Rodolfo, Gustavo Moura & Rafael, Felipe & Rodrigo, Zé Ricardo & Thiago, Bruno Rosa, Jefferson Moraes, Diego & Arnaldo e Fiduma & Jeca.

"Barretos é uma experiência completa onde o turista tem em 2 milhões de metros quadrados de Parque do Peão tudo o que precisa para se divertir", explica o presidente da Festa, Hussein Gemha Junior. Ele cita que o evento ainda terá grade de shows nos palcos Raízes Sertanejas e Culturando, além do palco da área de camping que recebe apresentações exclusivas para quem está hospedado no espaço.

Abaixo, a pré-programação por dia:

Dia 17 (quinta-feira)

Estádio

Simone Mendes

Mari Fernandez

Israel & Rodolffo

Dia 18 (sexta-feira)

Estádio

César Menotti & Fabiano

Menos é Mais

Zé Neto & Cristiano

Pedro Sampaio

Amanhecer

Vini & Lucas

Thales Lessa

Henrique & Diego

Malifoo

Dia 19 (sábado)

Estádio

Eduardo Costa

Luan Santana

Hugo & Guilherme

Dennis

Amanhecer

Fernando & Sorocaba

João Pedro & Cristiano

Trio Parada Dura

Kleo Dibah

Open Farra

Dia 20 (domingo)

Estádio

João Bosco & Vinícius

Lauana Prado

Marcos & Belutti

Dia 21 (segunda-feira)

Amanhecer

Mariana & Mateus

Kaique & Felipe

Pedro Paulo & Alex

Dia 22 (terça-feira)

Amanhecer

Bruno & Barreto

Mateus & Cristiano

Dia 23 (quarta-feira)

Estádio

Edson & Hudson

Gian & Giovani

com projeto Boate Azul

Amanhecer

Lucas Reis & Thácio

Dia 24 (quinta-feira)

Estádio

Zezé Di Camargo & Luciano

Bruno & Marrone

Ícaro & Gilmar

Amanhecer

Fiduma & Jeca

Carvalho & Mariano

Nando Moreno

Dia 25 (sexta-feira)

Estádio

Matheus & Kauan

Ana Castela

Alok

Amanhecer

Maria Cecília & Rodolfo

Gustavo Moura & Rafael

Felipe & Rodrigo

Luan Pereira

Dia 26 (sábado)

Estádio

Chitãozinho & Xororó

Jorge & Mateus

Clayton & Romário

Amanhecer

Zé Ricardo & Thiago

Bruno Rosa

Jefferson Moraes

Diego & Arnaldo

Rick & Renner

Ingressos

Os ingressos para a 68ª Festa do Peão de Barretos estão à venda através do site oficial e pelo https://barretos.totalacesso.com/.

Os setores disponíveis são: Parque/Rodeio/Show (acesso comum), setores vips como Pista Gold, Pista Prime, Área Vip, Camarote Brahma, Camarote Arena Premium, Camarote Open Super Bull, Stage Prime e Camarote da Gente, além da área de camping. Os ingressos para estes setores garantem acesso aos shows e competições realizados no Estádio de Rodeios, Palco Amanhecer e demais palcos e atrações espalhados pela Feira Comercial.

Confira a programação completa no site oficial de Os Independentes (https://www.independentes.com.br/festadopeao/inicio)

