Festa do Branco confirma MC Ryan SP como primeira atração da 3ª edição em Araraquara

A terceira edição da tradicional Festa do Branco já tem data marcada: será no dia 28 de junho, na OKA Eventos, em Araraquara. A primeira atração confirmada é o fenômeno do funk MC Ryan SP, um dos maiores nomes do gênero no Brasil e no mundo. A organização do evento, feita pela Lux Produções, promete anunciar novos artistas nos próximos dias.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 18h desta sexta-feira (2), na plataforma Duo Ticket. Haverá diferentes opções de setores, mas os valores ainda não foram divulgados oficialmente.

Natural da Zona Norte de São Paulo, MC Ryan SP ganhou destaque nacional com hits como “Revoada Sem Você”, “Favela” e “Vergonha Pra Mídia”, esta última em parceria com MC Kevin e Salvador da Rima. Em 2022, ele assinou contrato com a gravadora Warner Music Group, tornando-se o primeiro funkeiro a integrar o casting da multinacional.

Atualmente, o artista soma mais de 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e seus clipes ultrapassam centenas de milhões de visualizações no YouTube. Entre os sucessos mais recentes estão “Casei com a Putaria”, “Felina” e “Tubarão Te Amo”, faixas que já figuraram entre as mais tocadas no Top 50 Brasil da plataforma de streaming.

A Festa do Branco é conhecida por reunir música, estilo e diversão em uma noite que celebra o início do inverno com muito brilho. A expectativa é que a edição de 2025 atraia um grande público, repetindo o sucesso dos anos anteriores.

