Ferrugem e Turma do Pagode se apresentam em dezembro na região; veja como comprar ingressos

Araraquara será palco de um encerramento memorável para o pagode neste ano de 2025 e vai receber no dia 7 de dezembro Ferrugem e Turma do Pagode, no estacionamento do Shopping Jaraguá. O evento é organizado pela Via Brasil Produtora e Lux Produções.

O preço dos convites atualmente variam entre R$ 60 (Pista), R$ 100 (VIP), R$ 130 (Backstage Premium) e R$ 3 mil (Private Para 12 Pessoas). Vale lembrar que a festa não será open bar e os valores podem sofrer alterações, sem aviso prévio. (Clique Aqui e Compre).

FERRUGEM

O carioca Jheison Failde de Souza conhecido como Ferrugem soma mais de 10 milhões de ouvintes mensais na plataforma spotify — um número que reflete não só o alcance individual de suas músicas, mas também seu impacto cultural. No YouTube, o cantor acumula mais de 3,6 bilhões de visualizações ao longo de sua carreira.

O artista tem 11 anos de carreira e entre os seus maiores sucessos estão “Sinto Sua Falta”, “Pra Você Acreditar”, “Me Bloqueia”, “Eu Juro” e entre outros. Ele também se destaca pela sua voz, presença de palco vibrante e conexão intensa com o público.

TURMA DO PAGODE

Por sua vez, Turma do Pagode alcança com mais de duas décadas de existência é sinônimo de alegria e autenticidade no samba. O grupo surgiu no início dos anos 2000, em São Paulo e rapidamente ganhou espaço no cenário nacional.

Com mais de 9,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a banda mostra que mesmo com mais de 20 anos de estrada, ainda permanece com força ativa nas plataformas digitais. Entre os maiores clássicos que emplacaram sucesso estão “Lancinho”, “Deixa em Off”, “Camisa 10”. “Aonde Quer Chegar” e entre outros hits que atravessaram décadas e permanecem no repertório popular.

