Feira terá Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Péricles, Mato Grosso & Mathias e muito mais

Crédito: divulgação

Araraquara será palco, entre os dias 9 e 19 de outubro, da primeira edição da ExpoAraraquara, uma feira que já nasce com status de gigante e a promessa de se tornar uma das maiores do interior de São Paulo. O evento acontece no Aeroporto Bartholomeu de Gusmão e contará com 11 dias de intensa programação voltada para toda a família.

Atrações musicais de peso estão confirmadas, incluindo nomes que arrastam multidões por todo o país. Entre os artistas já anunciados estão: Simone Mendes, Zezé Di Camargo & Luciano, Guilherme & Benuto, Alexandre Pires, DJ Jiraya Uai, Bruno & Marrone, Mato Grosso & Mathias, Dilsinho, Gian & Giovani, Mari Fernandez e Péricles. Outros nomes devem ser divulgados nas próximas semanas pelas redes sociais oficiais do evento.

Mas a ExpoAraraquara vai além dos palcos. A programação conta ainda com parque de diversões, fazendinha, praça de alimentação, feira comercial, exposição agropecuária e industrial, além do tradicional concurso Rei e Rainha ExpoAraraquara 2025.

Durante reunião no gabinete do prefeito Lapena, o produtor geral do evento, Rodrigo Ribeiro, ressaltou a importância do apoio da Prefeitura para garantir a infraestrutura e a segurança necessárias à realização da feira.

“Estamos trabalhando para fazer da Expo um símbolo de turismo de negócios, entretenimento e impacto social. É uma feira que vai além da diversão”, destacou Ribeiro.

Ingressos e Solidariedade

Os ingressos serão disponibilizados em três modalidades: arena, área VIP e camarote. Também haverá opção de ingresso social, mediante a doação de alimentos, com o objetivo de apoiar entidades filantrópicas de Araraquara.

Com expectativa de atrair mais de 160 mil pessoas, a ExpoAraraquara promete aquecer a economia local, atrair investimentos e proporcionar entretenimento de qualidade para todas as idades.

