segunda, 08 de setembro de 2025
Região

Fazenda de Descalvado está entre as maiores produtoras de leite do Brasil

Fazenda Santa Rita, em Descalvado, ocupa a 6ª posição no ranking nacional da MilkPoint, com 23,1 milhões de litros produzidos em 2024.

08 Set 2025 - 10h04Por Da redação
"Descalvado no topo: Fazenda Santa Rita está entre as 10 maiores produtoras de leite do Brasil, com mais de 23 milhões de litros comercializados em 2024." - Crédito: divulgação"Descalvado no topo: Fazenda Santa Rita está entre as 10 maiores produtoras de leite do Brasil, com mais de 23 milhões de litros comercializados em 2024." - Crédito: divulgação

Descalvado voltou a ganhar destaque no cenário nacional da pecuária leiteira. A Fazenda Santa Rita, localizada no município, aparece na 6ª colocação do Ranking TOP 100 2025, realizado pela MilkPoint, que reúne os maiores produtores de leite do País.

A propriedade registrou a comercialização de 23,1 milhões de litros de leite em 2024, consolidando-se como uma das referências do setor no Estado de São Paulo. Esse desempenho confirma o protagonismo de Descalvado na atividade agropecuária, já que a cidade possui tradição e forte vocação para a pecuária de leite e de corte.

Contexto nacional e estadual

Na liderança do ranking está a Fazenda Colorado, em Araras, que produz mais de 100 mil litros de leite por dia. Já em terceiro lugar aparece a Fazenda São José, em Tapiratiba, também no interior paulista. A presença de três propriedades de São Paulo entre as dez maiores produtoras do Brasil reforça a importância do Estado na cadeia leiteira.

Segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), São Paulo produziu 1,7 bilhão de litros de leite em 2024, um crescimento de cerca de 6% em relação ao ano anterior. O Estado ocupa a quinta posição nacional, atrás de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Inovação e sustentabilidade

Além da produção em larga escala, iniciativas como o Projeto CATI Leite, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, têm apoiado propriedades em Descalvado e região com técnicas de manejo sustentável, bem-estar animal e conservação de solo e água. O município também recebe ações da Caravana Giro do Leite, que leva tecnologia e inovação diretamente aos produtores.

Esses projetos ajudam a fortalecer o setor e garantem maior eficiência produtiva, mantendo Descalvado no mapa das principais cidades leiteiras do Brasil.

