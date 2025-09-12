Fatec Porto Ferreira realiza feira de empregabilidade

Fatec Porto Ferreira - Crédito: divulgação

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Porto Ferreira organiza neste sábado (13), uma Feira de Empregabilidade aberta à comunidade, com apresentação de empresas, palestras e atividades voltadas ao desenvolvimento de carreira e à inserção no mercado de trabalho. O evento ocorre na unidade, das 9 às 13 horas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas neste link.

A programação abrange atividades como orientações para criação de marca visual para empreendimentos, elaboração de currículos, atendimento fotográfico para perfis profissionais e de redes sociais, teste vocacional e uma atividade interativa para testar conhecimentos em desenvolvimento de software multiplataforma.

Os participantes poderão assistir, também, às seguintes palestras: Desafios do trabalho na logística, com Liduardo Marin Quaglio, supervisor da Cargill, a partir das 10 horas; Desbravando o mundo profissional: dicas para jovens em busca do primeiro emprego, com Queli Melo, às 11 horas; e a apresentação do aluno João Marco Salvador do Nascimento sobre Mercado Financeiro, Ações e Opções de Ações, ao meio-dia.

Além disso, será possível interagir com representantes de empresas parceiras, para entregar currículos e obter informações sobre as demandas do setor produtivo. “A Feira de Empregabilidade reforça o papel da Fatec como agente de formação e inserção profissional, promovendo a integração entre comunidade acadêmica, sociedade e iniciativa privada”, salienta Kathleen Franco, uma das organizadoras do evento.

Serviço

Feira de Empregabilidade – Fatec Porto Ferreira

Data: Sábado (13 de setembro)

Horário: 9 às 13 horas

Local: Fatec Porto Ferreira

Endereço: Rua Padre Nestor C. Maranhão, 40

Inscrições: clique aqui

