(16) 99963-6036
sexta, 12 de setembro de 2025
Região

Fatec Porto Ferreira realiza feira de empregabilidade

Gratuito e aberto à comunidade, evento contará neste sábado (13) com oficinas de currículo, teste vocacional, palestras e exposição de empresas interessadas em novos talentos

12 Set 2025 - 11h09Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Fatec Porto Ferreira - Crédito: divulgaçãoFatec Porto Ferreira - Crédito: divulgação

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Porto Ferreira organiza neste sábado (13), uma Feira de Empregabilidade aberta à comunidade, com apresentação de empresas, palestras e atividades voltadas ao desenvolvimento de carreira e à inserção no mercado de trabalho. O evento ocorre na unidade, das 9 às 13 horas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas neste link

A programação abrange atividades como orientações para criação de marca visual para empreendimentos, elaboração de currículos, atendimento fotográfico para perfis profissionais e de redes sociais, teste vocacional e uma atividade interativa para testar conhecimentos em desenvolvimento de software multiplataforma.

Os participantes poderão assistir, também, às seguintes palestras: Desafios do trabalho na logística, com Liduardo Marin Quaglio, supervisor da Cargill, a partir das 10 horas;  Desbravando o mundo profissional: dicas para jovens em busca do primeiro emprego, com Queli Melo, às 11 horas; e a apresentação do aluno João Marco Salvador do Nascimento sobre Mercado Financeiro, Ações e Opções de Ações, ao meio-dia. 

Além disso, será possível interagir com representantes de empresas parceiras, para entregar currículos e obter informações sobre as demandas do setor produtivo. “A Feira de Empregabilidade reforça o papel da Fatec como agente de formação e inserção profissional, promovendo a integração entre comunidade acadêmica, sociedade e iniciativa privada”, salienta Kathleen Franco, uma das organizadoras do evento.

Serviço
Feira de Empregabilidade – Fatec Porto Ferreira
Data: Sábado (13 de setembro)
Horário: 9 às 13 horas
Local: Fatec Porto Ferreira
Endereço: Rua Padre Nestor C. Maranhão, 40
Inscrições: clique aqui

Leia Também

Grupo de Atividades Físicas para Idosos de Ibaté realiza passeio turístico em Brotas
Região15h54 - 12 Set 2025

Grupo de Atividades Físicas para Idosos de Ibaté realiza passeio turístico em Brotas

Incêndio consome pizzaria no Centro de Ribeirão Bonito
Região11h12 - 12 Set 2025

Incêndio consome pizzaria no Centro de Ribeirão Bonito

Prazo para os contribuintes de Ibaté aderirem o Refis 2025 termina dia 22
Região08h35 - 12 Set 2025

Prazo para os contribuintes de Ibaté aderirem o Refis 2025 termina dia 22

Procurado é capturado durante ocorrência na região central de Itirapina
Região07h01 - 12 Set 2025

Procurado é capturado durante ocorrência na região central de Itirapina

Polícia Civil prende suspeito de furtos em escola estadual de Ibaté
Região06h52 - 12 Set 2025

Polícia Civil prende suspeito de furtos em escola estadual de Ibaté

Últimas Notícias