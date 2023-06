Famílias atendidas pelo programa “Criança Feliz” recebem cobertores em Ibaté -

O Fundo Social de Solidariedade, através da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou a entrega de cobertores às famílias inscritas no Programa Criança Feliz.

A entrega aconteceu durante a semana, nas dependências do CRAS e nas casas das crianças atendidas. “Com a queda de temperatura nos últimos dias, realizamos a entrega dos cobertores”, contou Nilda Pinesso, Supervisora do Programa. “Ibaté possui aproximadamente cem famílias cadastradas, e inseridas no Cadastro Único, dentro das condicionalidades”, completou.

Amanda Affonso, Coordenadora da Assistência Social, conta que no último mês o Fundo Social Estadual de Solidariedade concedeu 200 cobertores para o Fundo Social de Ibaté. “As famílias que possuem idosos, pessoas com deficiência e crianças estão recebendo as doações também Esperamos continuar com essa parceria para atender a população em vulnerabilidade", destacou.

A Coordenadora lembra que a Campanha do Agasalho 2023, em parceria com a EPTV continua. As doações devem ser realizadas na Assistência Social e nas UBS’s do município até o dia 30 de julho.

As pessoas podem doar roupas masculinas, femininas e infantis; cobertores e roupas de cama; meias e gorros; sapatos e toalhas. Ao realizar a doação, é importante certificar-se que as peças estão em boas condições. Sapatos sem par, roupas sujas, furadas, manchadas ou com rasgos, por exemplo, são descartados no processo de triagem. “Se cada um doar uma peça de roupa, um par de sapatos, conseguiremos não só atingir a meta de peças doadas, mas ultrapassar esse número e deixar o inverno de todos aqueles que tanto precisam mais quente e acolhedor”, finalizou a coordenadora da Assistência Social.

Leia Também