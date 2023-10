Família Unipessoal de Ibaté deve atualizar dados do Cadastro Único

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté, através da Secretaria de Promoção e Bem Estar Social, convoca as famílias unipessoais para a atualização do Cadastro Único.

O objetivo da ação de averiguação cadastral é verificar se a família é realmente unipessoal. As famílias incluídas na Averiguação Cadastral Unipessoal são famílias unipessoais, ou seja, compostas apenas por uma pessoa.

Conforme estabelecido na Instrução Normativa Conjunta SAGICAD/SENARC/SNAS/MDS Nº 4, de 14 de junho de 2023, deverá ser realizada a inclusão (upload), nos registros unipessoais, tanto para o cadastramento de novas famílias, quanto para alterações cadastrais, é necessário a apresentação de documento de identificação com foto e termo de Responsabilidade de família unipessoal, assinado.

Lívia de Lima Marone, operadora do Cadastro Único em Ibaté, ressaltou a importância das famílias se atentar aos prazos estabelecidos pelo Governo Federal para a realização da atualização cadastral e agendar o atendimento o quanto antes. "Solicitamos que as pessoas que realizaram a inscrição no Cadastro Único declarando que moravam sozinhas atualizem seu cadastro, o mais rápido possível, visando evitar o impedimento na liberação do benefício, bloqueio e até mesmo a exclusão do cadastro", afirmou a operadora.

A Coordenadora da Assistência Social, Amanda Affonso Vieira, destaca que o município de Ibaté conta com 6.096 famílias inseridas no Cadastro Único; 5.303 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos; 4.851 famílias com renda até ½ salário mínimo; e 4.444 famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado. “A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 91,4%, enquanto a média nacional é de 86,6%. Isso significa que o cadastro no município está bem focalizado e atualizado, ou seja, a maioria das famílias cadastradas faz parte do público alvo do Cadastro Único”, contou.

A coordenadora aponta ainda que é indispensável entrar em contato com a Secretaria da Assistência Social Municipal para a atualização. A falta de atualização dos dados do Cadastro Único pode levar à suspensão do benefício e posterior cancelamento. É necessário que a pessoa ligue no (16) 3343-3043, ou vá pessoalmente na Secretaria de Promoção Social, localizada na Avenida São João nº231, Vila Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h”, concluiu.

