Família procura motorista de aplicativo desaparecida há 19 dias na região

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma motorista de aplicativo de 26 anos, desaparecida desde o dia 19 de dezembro, em Ribeirão Preto.

Segundo informações do B.O (boletim de ocorrência) registrado nesta segunda-feira (6), Joice Cristina Alcântara, saiu da residência onde reside com o tio e o avô no Complexo Ribeirão Verde, no dia 19 do mês passado para trabalhar e não deu mais notícias. Consta no B.O., que a Joice saiu com seu carro, um Fiat Punto 2008 na cor preta.

Aos policiais civis, a mãe da jovem contou que há uns 10 dias, a filha foi reconhecida por algumas pessoas em uma padaria próximo de sua residência. Ainda de acordo com relato da mãe, a filha aparentava estar sendo coagida por alguém.

Qualquer notícia que leve ao paradeiro de Joice Cristina Alcântara, denuncie 181 Polícia Civil / 190 Polícia Militar ou diretamente com a família (016) 98152-1281.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais), investiga o caso.

