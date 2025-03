Familiares e amigos estão em busca de informações sobre João Carlos de Moraes, de 52 anos, desaparecido desde o dia 26 de novembro. Ele foi visto pela última vez em Descalvado, informando que voltaria para Ibaté, mas desde então não houve mais contato.

No momento do desaparecimento, João Carlos vestia uma calça bege, camiseta vermelha e carregava uma mochila preta nas costas. Quem tiver qualquer informação sobre seu paradeiro pode entrar em contato com as autoridades ou com a família.

