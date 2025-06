Família é encontrada morta em condomínio de luxo

Compartilhar no facebook

Cristiane Laurito Rafael Horta - Crédito: Arquivo pessoal

Na manhã desta sexta-feira (6), uma tragédia chocou os moradores de Limeira (SP). Três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de uma residência no condomínio Roland I, um dos mais luxuosos da cidade.

As vítimas foram identificadas como Rafael Horta, procurador jurídico da Prefeitura de Limeira; sua esposa, Cristiane Laurito; e o filho do casal, Theo, um bebê de apenas dois meses.

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, a suspeita é de que Rafael tenha atirado contra a esposa e o filho antes de tirar a própria vida. As circunstâncias e a motivação do crime ainda estão sendo apuradas, contudo há informações que o advogado fazia tratamento para depressão.

Cristiane Laurito, que já atuou na Câmara Municipal, trabalhava atualmente em uma imobiliária local. Rafael era servidor público efetivo da Prefeitura, atuando como advogado.

Em nota oficial, a Prefeitura de Limeira lamentou profundamente a tragédia e manifestou solidariedade aos familiares e amigos:

“Neste momento difícil, a Administração Municipal expressa seu pesar e respeito a todos os envolvidos.”

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.



com informações do TH MAIS

