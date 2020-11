Família doa órgãos de jovem após acidente e transforma seis vidas

Na tarde desta quinta-feira (12), a Santa Casa de Araraquara realizou uma captação de órgãos após a autorização da família. O doador foi identificado apenas por “Matheus”, pelo hospital. Ele morreu em um acidente de moto.

Depois de receber a confirmação de morte cerebral, a família autorizou a doação de órgãos. De acordo com a Santa Casa, outras seis pessoas recebem agora, a chance de uma nova vida.

A doação dos órgãos ocorreu no dia do aniversário do rapaz, que foi homenageado pelo hospital. “Matheus, sua vida será comemorada muitas vezes, e, especialmente hoje, sua vida é também homenageada pela Santa Casa de Araraquara”.

O procedimento foi explicado pelo hospital. “Existe uma equipe responsável pela captação de cada órgão. Elas estão alinhadas com o processo de transplante dos pacientes que irão receber a doação e são acionadas para realizarem a captação”, afirma a Santa Casa, por meio de postagem em sua rede social.

A captação de pulmão foi feita pela equipe do Hospital Israelita Albert Einsten, fígado e pâncreas, pela equipe do Hospital Bandeirantes de São Paulo, rins pela equipe do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Os ossos pela equipe do Banco de Ossos de Marília, e, pela equipe da Santa Casa de Araraquara, foi realizada a captação de córneas, pela enfermeira Marcela Bonani. (RCIA Araraquara)

