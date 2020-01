Família acredita que jovem encontrada em canavial foi assassinada

Miloane Corrêa, de 20 anos, foi encontrada morta em um canavial - Crédito: Arquivo Pessoal

Para amigos e familiares, a jovem Miloani Aparecida Corrêa, de 20 anos, foi assassinada. O irmão encontrou o corpo dela na manhã do último sábado (11), em um canavial em Dourado.

Em entrevista ao portal UOL, a mãe relata que Miloani sempre foi carinhosa e se dava bem com todo mundo. Ela morava com o pai e tinha um filho de 1 ano e seis meses que está sendo cuidado pela avó paterna.

Ao UOL, um amigo que não quis se identificar disse que chegou a mandar uma mensagem para Miloani por volta da 1h30 de sábado e que ela respondeu dizendo que alguma coisa não estava bem.

Na entrevista a mãe confirmou que a filha usava drogas, mas estava em tratamento para se livrar do vicio. Ela acredita que a filha não morreu de overdose e que ela foi morta. A mulher pede que o caso seja investigado com rigor.

Os exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) e que vão apontar a causa da morte devem ficaram prontos em 30 dias. O corpo foi enterrado na manhã de domingo, no cemitério municipal de Dourado.

INVESTIGAÇÃO

Em depoimento prestado no Plantão Policial, o amigo de Miloani contou que na última quinta-feira (9) foi até o canavial com ela, onde fizeram uso de bebida alcoólica e cocaína. Segundo ele, Miloani passou a apresentar surto psicótico, dizendo que estava sendo perseguida e quando estavam saindo do local o carro que ele dirigia, um Fiat Palio Adventure atolou na lama.

S.C.F. saiu em busca de socorro e deixou Miloani perto do veículo, pois ela estaria cansada. Quando retornou não a encontrou. Ele alega que tentou procurá-la, mas sem êxito.

O rapaz comunicou o pai da jovem que realizou buscas até a noite de ontem, mas não conseguiu encontrar a filha.

O corpo de Miloani foi encontrado na manhã deste sábado (11) pelo irmão que foi até o local onde o carro atolou e seguiu as pegadas que levaram até o canavial.

Perto de onde o corpo estava havia latas de cervejas vazias, bitucas de cigarros e maços de cigarros vazios. Tudo foi apreendido pelo Instituto de Criminalística (IC).

O amigo de Miloani foi localizado pela Polícia na casa da mãe, no Jardim Pacaembu, em São Carlos. O aparelho celular dele foi apreendido para análise.

