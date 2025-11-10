(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Região

Falha mecânica interrompe coleta de lixo em bairros de Ibaté nesta terça-feira

10 Nov 2025 - 14h05Por Jessica Carvalho R
Coleta de lixo Ibaté - Crédito: divulgaçãoColeta de lixo Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté informou que, devido a uma falha mecânica em um dos caminhões de coleta, o serviço será temporariamente interrompido nesta terça-feira (11) em diversos bairros da cidade.

Serão afetadas as regiões do Jardim Cruzado, Jardim América, Jardim Esfer, Região da Mariana, Domingos Valério, Jequitibá, Icaraí, Jardim do Bosque, Menzani e CDHU.

De acordo com a administração municipal, o problema já está sendo solucionado e a coleta será retomada normalmente na quarta-feira (12).

