Falha mecânica interrompe coleta de lixo em bairros de Ibaté nesta terça-feira

Coleta de lixo Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté informou que, devido a uma falha mecânica em um dos caminhões de coleta, o serviço será temporariamente interrompido nesta terça-feira (11) em diversos bairros da cidade.

Serão afetadas as regiões do Jardim Cruzado, Jardim América, Jardim Esfer, Região da Mariana, Domingos Valério, Jequitibá, Icaraí, Jardim do Bosque, Menzani e CDHU.

De acordo com a administração municipal, o problema já está sendo solucionado e a coleta será retomada normalmente na quarta-feira (12).

