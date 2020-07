Ex-marido é preso após matar mulher e balear enteado em cidade da região

Crédito: Arquivo Pessoal

Uma tragédia marcou a noite desta quarta-feira, 15, na rua Dona Maria Rodrigues Massaro, no Conjunto Residencial Victor D’Andrea (Cecap), em Limeira, quando Rosângela Basílio, 46 anos, foi morta a tiros e uma criança de 12 anos ficou ferida.

Informações iniciais dão conta que um homem foi até a casa e matou uma mulher a tiros. Uma criança, que é filha da vítima, recebeu dois disparos. Um acertou o braço e o segundo disparo, passou de raspão na barriga.

Socorristas do Samu foram solicitados e constataram a morte da mulher e atenderam a criança que está com uma bala alojada em um dos braços.

Policiais militares que atenderam a ocorrência obtiveram informações com o enteado de que o padrasto seria o autor e em diligências. Paralelamente, o acusado se apresentou aos PMs e confessou o crime e disse ter jogado a arma em um riacho. Porém não foi localizada.

Posteriormente, o assassino confesso deu a localização onde estaria escondida o revólver: envolto em uma meia, com munições, e escondido em um monte de areia no Jardim Santa Eulália.

Foi apurado ainda que, durante a confecção do boletim de ocorrência, o criminoso demonstrou frieza perante o assassinato, fornecendo detalhes de como premeditou a morte de sua ex-mulher. (com Rápido no Ar)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também