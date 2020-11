Ex-marido é o principal suspeito de matar mulher a tiros

Kelly Cristina da Silva,42, também conhecida pelos amigos como Kelly Roll, foi executada a tiros na tarde deste domingo (8), na região central de Ribeirão Preto. O principal suspeito do feminicidio é o ex-marido dela.

A Polícia Civil informou que a vítima obteve um mandado de medida protetiva em desfavor do suspeito, depois que ele jogou ácido no rosto da ex-mulher há 3 meses.

Policiais militares acionados na ocorrência souberam no local que Kelly e uma amiga deixavam uma churrascaria e haviam solicitado um carro por aplicativo, para embarcar na avenida Francisco Junqueira no cruzamento com rua Floriano Peixoto, por volta das 16h.

Momentos antes, uma delas postou em rede social que confraternizavam no restaurante.

Quando o veículo solicitado chegou , um homem, inesperadamente, apontado como o feminicida, fez disparos contra a ex-companheira. Dois tiros atingiram a vítima, que morreu imediatamente.

Uma terceira bala atingiu de raspão a perna da amiga que estava com Kelly. Ela foi socorrida e levada para Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas.

O suspeito fugiu em seguida, após matar a mulher.

A Polícia Civil investiga o crime. (Tv Thathi)