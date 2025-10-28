(16) 99963-6036
terça, 28 de outubro de 2025
Região

Ex-companheiro é preso após confusão em residência em Ibaté

28 Out 2025 - 09h35Por Da redação
Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (27), após invadir a residência de sua ex-companheira, de 34 anos, no bairro São Benedito, em Ibaté. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 19h.

Segundo a mãe da vítima, de 51 anos, o homem foi até o local com autorização para retirar pertences pessoais, já que havia deixado o imóvel após o término do relacionamento. No entanto, ao entrar na casa, ele teria se exaltado, começado a gritar e a danificar objetos do interior da residência, como um quadro e a cabeceira de uma cama.

A mulher disse que chegou a negar que ele levasse uma televisão, alegando que o destino do bem deveria ser decidido judicialmente. Mesmo assim, o homem insistiu em retirar o aparelho, o que motivou o acionamento da Polícia Militar.

De acordo com o boletim, havia informação sobre uma medida protetiva relacionada a um caso anterior, porém não foi possível confirmar se ela estava em vigor. Ainda assim, devido aos danos causados e à permanência do homem no imóvel contra a vontade da moradora, os policiais o detiveram e o conduziram até o Plantão Policial de São Carlos. 

Após análise da autoridade policial, o suspeito foi autuado pelos crimes de violação de domicílio qualificada, dano qualificado e exercício arbitrário das próprias razões, todos consumados. Não houve registro de feridos.

O homem foi recolhido ao Centro de Triagem e permanece à disposição da Justiça.

