Evento às crianças em comemoração dos 132 anos de Ibaté é transferido para sábado devido ao mau tempo

A decisão foi tomada devido à queda brusca de temperatura e à mudança repentina nas condições climáticas, visando garantir a segurança e o bem-estar da população, especialmente de crianças e idosos que participariam das atividades programadas.

Com isso, a nova data para a realização da festividade foi definida para o próximo sábado, dia 28 de junho, das 9h às 12h, no mesmo local.

A estrutura e a programação festiva serão mantidas, oferecendo um momento de celebração e confraternização para todas as famílias ibateenses.

A Prefeitura reforça o convite para que a população participe do evento e celebra este importante marco da história do município. “Contamos com a compreensão de todos. Nossa prioridade é oferecer uma festa segura e acolhedora para todos os moradores”, destacou a Giliard Nishihara, Secretário Adjunto de Cultura e Turismo.

Mais informações e atualizações podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais da Prefeitura.

A Prefeitura Municipal de Ibaté informa, por meio de comunicado oficial, a troca da data do evento de comemoração dos 132 anos da cidade, inicialmente programado para esta terça-feira (24), na Pirâmide da Mata do Alemão.