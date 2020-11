Estúdio Baby inaugura em Ibaté com três cenários exclusivos de Natal e um de Ano Novo

Estúdio Baby inaugura em Ibaté - Crédito: Estúdio Baby

O Estúdio Baby chegou a Ibaté com grandes novidades exclusivas em cenários e figurinos das mais conceituadas empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Agora as mamães terão um estudio moderno e aconchegante, além de profissionais qualificados para registrar os melhores momentos desde a sua gestação até o nascimento do seu bebê.

O Estudio Baby também oferece a você a possibilidade de registrar e eternizar lembranças como aniversário infantil, batizado, chá de bebê e a gestação que é o momento mais esperado das mamães. Após o nascimento, os lindos bebês poderão ser clicados no newborn, acompanhamento mensal e o famoso smash the cake.

Para registrar com chave de ouro a inauguração em Ibaté, o Estudio Baby traz para você três cenários exclusivos de Natal e um de Ano Novo.

O pacote especial do “Natal em família” inclui 15 fotos digitais com mais 05 impressas. As crianças até dois anos terão figurino especial e os pais terão toucas de Papai Noel.

Uma sessão fotográfica imperdível e com o melhor custo da região, já que o investimento será de apenas R$ 100,00 que podem ser divididos em 3x sem juros no cartão de crédito.

Envie uma mensagem agora mesmo para o Estudio Baby pelo WhatsApp 9 9221-3435 e agende o seu horário, já que as vagas são limitadas.

A emoção registrada para ser lembrada com carinho, você encontra no Estúdio Baby que fica na Rua Floriano Peixoto, 606 ao lado da Zeek Cursos, no Centro de Ibaté.

