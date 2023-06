Estudantes de Ibaté assistem “O voo do Gato – O amor entre as diferenças”

Crédito: Divulgação

Alunos da Escola Municipal Neusa Milori Freddi assistiram ao espetáculo “O voo do Gato – O amor entre as diferenças”, apresentado pela CIA de Teatro de São Carlos, TPK Produções Artísticas.

O Projeto de produção de espetáculo infantojuvenil é subsidiado pelo Proac 2022, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do estado de São Paulo e o espetáculo é baseado no livro do escritor Jorge Amado “O gato malhado e a andorinha sinhá” que fala sobre o amor entre as diferenças.

Além de Ibaté, o espetáculo também está sendo apresentado em escolas municipais das cidades de São Carlos, Ribeirão Bonito, Corumbatai, Ibaté e Dourado.

A Cia TPK Produções Artísticas foi premiada pelo Edital Proac 2022 para produção de espetáculo infanto Juvenil inédito.

A apresentação narra o amor de um gato solitário e mal-humorado que se apaixona por uma jovem andorinha. O romance entre estes animais inimigos por natureza causa estranheza em todos os outros que habitam o parque. Acontecem juras, o Gato escreve poemas, eles passeiam juntos enquanto as outras personagens condenam o amor devido aos preconceitos.

A dramaturgia visa fazer com que o público reflita sobre temáticas importantes como a aceitação do outro e o convívio com diferenças. Com indicação para crianças de 6 a 10 anos, “O voo do Gato – o amor entre as diferenças” é um trabalho delicado e imagético, que une humanos e bonecos numa história de amor impossível.

Danielle Garcia Chaves, secretária de Educação e Cultura, ressalta a importância de abordar este tema tão delicado e sério de forma lúdica.

“É uma peça teatral divertida e educativa, com linguagem acessível, contribuindo para a formação, conscientização e o respeito ao outro, ao direito de amar quem a gente escolhe amar”, esclarece.

