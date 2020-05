Estudante de 16 anos morre em acidente entre carro e caminhão na região

Corsa ficou com a lateral destruída após a colisão. (foto Redes Sociais)

Um adolescente de 16 anos morreu nesta sexta-feira (22) após se envolver em um grave acidente de trânsito na altura do quilômetro 272 da rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru).

Daianderson de Lima Silva era passageiro de um Corsa com placas de Dois Córregos, conduzido por um homem de 32 anos, que trafegava no sentido Mineiros do Tietê-Dois Córregos.

Por motivos ainda desconhecidos, o carro acabou colidindo com um caminhão canavieiro, com placas de São José dos Pinhais-PR, que vinha no sentido contrário. Os dois ocupantes do Corsa ficaram gravemente feridos.

Eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Dois Córregos, mas o adolescente não resistiu e morreu em seguida. O motorista permaneceu internado aguardando transferência para hospital da região.

O motorista do caminhão, de 34 anos, não se machucou.

O corpo do adolescente será sepultado em Dois Córregos. (Com informações do JC.net)

