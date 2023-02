Estudante da USP de São Carlos morre afogado em cachoeira

O jovem peruano Rony Aima Chacho, de 26 anos, morreu após se afogar em uma cachoeira em Capitólio/MG, na tarde da última sexta-feira (3). Ele era estudante da escola de engenharia da USP de São Carlos.

De acordo com testemunhas, a vítima estava nadando em um poço da cachoeira, quando submergiu. Ele foi retirado do local por um amigo, mas estava desfalecido.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados, porém Chacho não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Passos/MG e ainda nesta semana será encaminhado ao Peru, já que o universitário não tinha familiares no Brasil.

Em nota, a Escola de Engenharia lamentou a morte do estudante, veja:

A Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP) lamenta profundamente a morte do aluno Rony Aima Chaco, pós-graduando do curso de engenharia elétrica. Embora o acidente tenha ocorrido em circunstância particular de lazer do estudante, a instituição está auxiliando e dando suporte aos familiares, neste momento tão difícil.