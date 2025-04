Esquadrilha da Fumaça se apresentará em duas cidades da região em maio; veja quais

Compartilhar no facebook

A Esquadrilha da Fumaça divulgou a agenda de apresentações para maio e duas cidades da região foram contempladas. Brotas (SP) receberá a equipe no domingo, 4 de maio, durante o Festival Brotas 186 Anos. Já em Santa Rita do Passa Quatro (SP), o show aéreo acontecerá na quinta-feira, 22 de maio.

Criada em 1952, a Esquadrilha da Fumaça é o Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira (FAB), com sede na Academia da Força Aérea, em Pirassununga. Reconhecida pela execução de acrobacias de alta performance, a equipe conta com 12 pilotos e atualmente opera com a moderna aeronave A-29 Super Tucano, fabricada pela Embraer.

Com mais de 4 mil apresentações realizadas no Brasil e no exterior, a Esquadrilha representa a FAB em eventos nacionais e internacionais.

