Espingarda é apreendida após desentendimento entre homens em sítio

Uma espingarda foi apreendida na tarde deste domingo, 14, após dois homens se desentenderem em um sítio localizado em uma estrada que liga Ribeirão Bonito a Brotas. O flagrante aconteceu por volta das 16h.

Policiais militares foram solicitados para atenderem uma ocorrência onde dois homens trocavam ameaças de morte. L.D.O. estava armado com uma barra de ferro e o seu desafeto, M.A.S., com uma espingarda. O motivo seria uma negociação envolvendo as propriedades.

Na chegada da PM, M.A.S. teria deixado o local. Porém, abordado posteriormente entregou a arma. Ambos foram encaminhados ao plantão e ficaram à disposição da autoridade policial. A arma foi apreendida.

