(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Região

Escolas municipais celebram o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência em Ibaté

30 Set 2025 - 23h25Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Escolas municipais celebram o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência em Ibaté -

As escolas da rede municipal de Ibaté promoveram, ao longo da última semana, uma série de atividades em celebração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, instituído em 1982 e oficializado pela Lei nº 11.133/2005.

Na Escola Municipal Profª Neusa Milori Freddi, os alunos participaram de palestras, bate-papos e demonstrações esportivas com atletas de renome nacional e internacional. Entre os convidados estiveram Henrique Sacomano Nasser, nadador da seleção brasileira e recordista paulista; Robelson Moreira Lula, destaque no esqui cross-country e no handebol em cadeira de rodas; e o ibateense Gilberto Donizetti da Silva, referência no handebol adaptado.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rosângela Oliveira (Nova), o trabalho desenvolvido nas escolas vai além da data comemorativa.“Trabalhar a inclusão desde cedo é fundamental para formar cidadãos mais conscientes e preparados para a diversidade da vida em sociedade”, destacou.

 

Leia Também

Justiça Eleitoral cassa prefeita de Analândia por abuso de poder econômico
Região16h12 - 30 Set 2025

Justiça Eleitoral cassa prefeita de Analândia por abuso de poder econômico

Departamento de Trânsito de Ibaté vai emitir cartão de estacionamento em ação social neste sábado
Região12h05 - 30 Set 2025

Departamento de Trânsito de Ibaté vai emitir cartão de estacionamento em ação social neste sábado

Jovem perde a vida em acidente de moto em rodovia da região
Rio Claro 08h03 - 30 Set 2025

Jovem perde a vida em acidente de moto em rodovia da região

Homem é preso acusado de estuprar adolescente de 15 anos
Região07h24 - 30 Set 2025

Homem é preso acusado de estuprar adolescente de 15 anos

Carreta carregada com laranja pega fogo na SP-225
Brotas 06h23 - 30 Set 2025

Carreta carregada com laranja pega fogo na SP-225

Últimas Notícias