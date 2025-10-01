Escolas municipais celebram o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência em Ibaté

As escolas da rede municipal de Ibaté promoveram, ao longo da última semana, uma série de atividades em celebração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, instituído em 1982 e oficializado pela Lei nº 11.133/2005.

Na Escola Municipal Profª Neusa Milori Freddi, os alunos participaram de palestras, bate-papos e demonstrações esportivas com atletas de renome nacional e internacional. Entre os convidados estiveram Henrique Sacomano Nasser, nadador da seleção brasileira e recordista paulista; Robelson Moreira Lula, destaque no esqui cross-country e no handebol em cadeira de rodas; e o ibateense Gilberto Donizetti da Silva, referência no handebol adaptado.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rosângela Oliveira (Nova), o trabalho desenvolvido nas escolas vai além da data comemorativa.“Trabalhar a inclusão desde cedo é fundamental para formar cidadãos mais conscientes e preparados para a diversidade da vida em sociedade”, destacou.

