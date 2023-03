Escolas de Ibaté realizam atividades para marcar o “Dia Mundial da Água”

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março. Para celebrar a data, a Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Educação promove ao longo desta semana nas escolas da rede municipal de ensino, atividades diversificadas enaltecendo a importância da água e a conservação desse recurso natural.

Entre os assuntos abordados estão a importância da preservação dos recursos hídricos, ações que devem ser realizadas no cotidiano, não jogar lixo nos rios, lagos e mar, economia de água nas atividades diárias como banhos, escovação de dentes e lavagem de louças.

Em sala de aula, os professores exploraram conteúdos curriculares relacionados ao tema. Para enriquecer as aulas, os alunos passaram por mini oficinas, confecções de cartazes, brincadeira com bolinhas de sabão, jogo da memória, pintura e leitura.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Danielle Garcia Chaves, o Dia Mundial da Água precisa ser mais lembrado e celebrado. “É muito importante ensinar as crianças a preservar e não poluir nossos rios e mares. O lixo acumulado nos mares prejudica os animais marinhos e corais. Muitas vezes, demora milhares de anos para se decompor. Acreditamos que com esse trabalho nossos alunos serão multiplicadores. Plantamos nossa sementinha para que mais tarde ela venha dar bons frutos”, alega.

“O mundo tem sede de iniciativas, por isso não poderíamos deixar de levar para nossas crianças a importância e a conscientização sobre a água”, pontuou a secretária.

