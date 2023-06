Escola “Neusa Freddi” em Ibaté, recebe o espetáculo “O voo do Gato

Os alunos da escola municipal Neusa Milori Freddi recebem no dia 27 de junho, às 10h, a Cia TPK produções artísticas com o espetáculo “O voo do Gato – O amor entre as diferenças”.

O espetáculo, que é subsidiado pelo Governo do estado de São Paulo e Secretaria de Cultura e Economia Criativa, terá 10 sessões em escolas públicas, de 5 cidades diferentes – Corumbatai, São Carlos, Dourado, Ribeirão Bonito e Ibaté. A Cia TPK Produções Artísticas foi premiada pelo Edital Proac 2022 para produção de espetáculo infanto Juvenil inédito.

A apresentação narra o amor de um gato solitário e mal-humorado que se apaixona por uma jovem andorinha. O romance entre estes animais inimigos por natureza causa estranheza em todos os outros que habitam o parque. Acontecem juras, o Gato escreve poemas, eles passeiam juntos enquanto as outras personagens condenam o amor devido aos preconceitos.

A dramaturgia visa fazer com que o público reflita sobre temáticas importantes como a aceitação do outro e o convívio com diferenças. Com indicação para crianças de 6 a 10 anos, “O voo do Gato – o amor entre as diferenças” é um trabalho delicado e imagético, que une humanos e bonecos numa história de amor impossível.

“Buscamos incentivar cada vez mais o momento de lazer e a diversão das crianças, que neste espetáculo em especial, levarão para casa uma mensagem muito bacana sobre a aceitação das diferenças”, comenta Danielle Garcia Chaves, secretária de Educação e Cultura.

Leia Também