Escola municipal de Ibaté realiza premiação do “Aluno Nota 10”

Na última quarta-feira, 2, a Escola Municipal “Professora Alice Rossito Cervoni realizou a Premiação do “Aluno Nota 10”, referente ao 2º bimestre letivo.

Esse projeto escolar tem como objetivo incentivar os alunos a se empenharem nas atividades escolares, na assiduidade às aulas, no comprometimento com todas as atividades desenvolvidas, comportamento, zelo com materiais, cumprimento dos seus direitos e deveres bem como no relacionamento com seus colegas.

A equipe da instituição de ensino realizou uma cerimônia homenageando os alunos nota 10 do segundo bimestre. Para ilustrar a ocasião, alguns alunos de cada turma fizeram uma leitura para os ilustres colegas ganhadores do prêmio.

De acordo com a diretora Andreia Adriana Vieira, a premiação é uma forma de motivar os alunos. “Em uma cerimônia organizada nas dependências da escola, entregamos um certificado de honra ao mérito e um pequeno mimo”, contou.

Desenvolver um projeto motivacional pode gerar muitos benefícios aos alunos, familiares e professores. “Estudantes motivados apresentam mais produtividade, criatividade, engajamento e interação com o professor. Além disso, a partir de um projeto motivacional é possível criar diversas oportunidades pedagógicas”, disse Andreia Adriana.

Para a secretária municipal de Educação e Cultura, Danielle Chaves, é possível afirmar que a motivação é um dos fatores essenciais para melhorar a aprendizagem, sendo o educador o mediador desse caminho, que observa e cria situações para desenvolver e trabalhar as competências e habilidades em sala de aula. “Sem motivação não existe ensino, nem aprendizagem, pois um aluno motivado tem disposição para novas aprendizagens”, finalizou.

Confira os vencedores:

Pré II A - Manuela e Luis Otávio

Pré II B - Maria Eduarda e Thauan

1° ano A - Ruth e Nicolly

1º ano B - Gabrielly e Raphael

2º ano A - Pedro Yuri e Gabriel

2º ano B - Hadassa e Kelly

3º ano A - Pedro Henrique e Giovanna

3º ano B - Manuelli e Agatha

4º ano A - Miguel e Helena

4º ano B - Pedro Lucas e Maria Eduarda

5º ano A - Enzo e Amanda

5º ano B - Nicoly e Maria Eduarda

