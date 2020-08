Equipe do Conselho Tutelar de Ibaté recebe carro zero km

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté entregou nesta semana um carro Volkswagen Gol zero km, para ser usado no trabalho da equipe do Conselho Tutelar do município.

Eleitos pela comunidade em outubro de 2019, para a período de três anos, o Conselho Tutelar de Ibaté é composto por cinco conselheiros, que trabalham 24 horas, todos os dias, em esquema de plantão para atender ocorrências envolvendo menores em condições de risco ou abuso na cidade.

A coordenadora do Conselho Tutelar de Ibaté, Nilza Chiuzi, lembrou que a equipe já trabalhava com um veículo mais antigo, mas que um carro novo para a atividade do Conselho é de extrema necessidade. "Nosso trabalho é prestar aconselhamento aos pais e responsáveis em casos de violência emocional ou física e acontece, principalmente, a partir de denúncias. Então, é importante que a equipe tenha condições de chegar até o local do atendimento e que possa transportar crianças e adolescentes com segurança. Usamos muito o veículo no nosso dia a dia e em nome de toda a equipe agradeço o prefeito José Luiz Parella pelo novo carro".

Criado de forma conjunta com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), determinados na Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, o Conselho Tutelar é um órgão permanente do município que tem como principal função zelar pelos direitos das crianças e adolescentes.

Em Ibaté, os atuais conselheiros tutelares são: Nilza Chiuzi, Vanessa Barros, Flávia Mazzari, Adilson Atanásio e Denis Mendonça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também